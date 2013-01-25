Споживання електроенергії в Україні за 2012 рік залишилося на попередньому рівні

Споживання електроенергії в Україні в 2012 році, порівняно з 2011 роком, залишилося на попередньому рівні - 150,72 млрд кВт/год.

Про це повідомляється у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у грудні 2012 року споживання електроенергії збільшилося порівняно з попереднім місяцем на 7,5% - до 13,778 млрд кВт/год з 12,811 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, виробництво електроенергії в Україні у січні-грудні 2012 року зросло порівняно з 2011 роком на 2,2% - до 198 млрд кВт/год.

Україна планувала у 2012 році збільшити виробництво електроенергії до попереднього року на 3% - до близько 200 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України у 2011 році збільшилося на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/год.

Довідка УНІАН. Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), у 2011 році зросло на 2%, або на 3,738 млрд кВт/год, порівняно з 2010 роком, – до 187,647 млрд. кВт/год.

До того ж обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) у 2011 році зріс на 2,4%, або на 3,483 млрд кВт/год, порівняно з 2010 роком, – до 150,967 млрд кВт/год.