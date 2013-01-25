JKX Oil&Gas має намір залучити 40 млн дол. за рахунок розміщення п'ятирічних євробондів

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні JKX Oil&Gas має намір залучити щонайменше 40 млн дол. за рахунок розміщення несубординованих гарантованих єврооблігацій з терміном обігу до 2018 року, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, зокрема, 25,4 млн дол. компанія планує розмістити через інституціональних інвесторів.

Ці кошти компанія планує спрямувати на розвиток програм з розвідки нафтогазових родовищ, а також модернізацію своїх об'єктів на території України і Росії.

Довідка УНІАН. Компанія JKX Oil & Gas plc займається розвідкою, видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщині, Болгарії, Словаччині, США та Росії. JKX Oil&Gas входить до лістингу Лондонської фондової біржі.

В Україні JKX Oil&Gas через створену в 1994 році Poltava Petroleum Company розробляє Ново-Миколаївське родовище у Полтавській області загальною площею 271 кв. км, а також має дозволи на розвідку Заплавського, Єлизаветівського і Червоноярського-Східного родовищ загальною площею 171,2 кв. км.