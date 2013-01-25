Нафта дорожчає на тлі новин з Європи та корпоративної звітності

Світові ціни на нафту у п'ятницю зростають на тлі новин з Європи і сильній корпоративній звітності, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новости».

Ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil до 19.00 мск виросла на 0,41 долара, або на 0,36% - до 113,69 долара за барель. Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI піднялася на 0,3 долара, або на 0,31% - до 96,27 долара за барель.

"Глобальний фон залишається досить оптимістичним", - сказав Bloomberg аналітик Андрій Крученков, на думку якого ціна на нафту марки WTI протягом наступних кількох місяців коливатиметься у межах 93-97 доларів за барель.

Європейські банки готові виплатити 137,16 мільярда євро позикових коштів, узятих у ЄЦБ у рамках першого трирічного безлімітного аукціону LTRO (Long-Term Refinancing Operations) у 2011 році. Обсяг коштів, які банки готові виплатити, перевершив очікування аналітиків, що припускали діапазон у 50-100 мільярдів євро.

Інвестори також сприйняли з оптимізмом фінансові звітності компаній Procter & Gamble і Halliburton.