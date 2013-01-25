Компанія AES заперечує продаж своїх часток у "Київобленерго" і "Рівнеенерго"

Американська корпорація AES, яка є найбільшим акціонером двох українських енергопостачальних компаній, заперечує продаж своїх часток у «Київобленерго» і «Рівнеенерго».

Про це УНІАН повідомив директор департаменту зовнішніх та внутрішньокорпоративних зв'язків компанії «AES Україна» Андрій Пермяков.

«Компанії ефективні, добре працюють, і час від часу до них проявляють інтерес, але ніяких домовленостей, звернень щодо операцій до нас не надходило», - сказав А.Пермяков.

Раніше в п'ятницю ЗМІ повідомили, що група VS Energy домовилася з американською AES Сorporation про придбання 89,12% акцій енергопостачальної компанії "Київобленерго" і 84,56% компанії «Рівнеенерго».

Довідка УНІАН. Найбільшим акціонером «Київобленерго» і «Рівнеенерго» є зареєстрована в місті Арлінгтоні (США, штат Вірджинія) корпорація AES Corporation.

AES Washington Holdings B.V. - одна з дочірніх структур американської компанії AES Corp., яка виграла в квітні 2001 року приватизаційний конкурс з продажу пакетів акцій обленерго. Покупець заплатив за 75% акцій «Рівнеенерго» 125 млн грн і за 89,12% акцій «Київобленерго» 249 млн грн.

«Київобленерго" експлуатує розподільні електричні мережі, розташовані на території Київської області (за винятком столиці), і поставляє електроенергію споживачам регіону.

«Рівнеенерго» обслуговує 404 тис. споживачів Рівненської області та 27 тис. км ліній електропередач.