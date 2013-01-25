Азаров: у найближчі 5-10 років для України немає альтернативи газу і нафті

У найближчі 5-10 років для України немає альтернативи газу і нафті, переконаний прем'єр-міністр України Микола Азаров. Про це він написав у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

"В осяжному майбутньому реальної альтернативи нафтопродуктам і газу не існує. Осяжне майбутнє для мене - це приблизно 5-10 років", - написав М.Азаров.

Водночас він зазначив, що в Україні ведуться наукові розробки з використання альтернативних видів палива.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, Україна могла б замінити 15-20% природного газу твердим біопаливом, що дало б змогу знизити тарифи на тепло для населення на 10-15%.

За даними Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України, виробництво твердого біопалива в Україні за підсумками 2012 року становило 810 тис. тонн, що відповідає показнику минулого року.

На думку фахівців, головним чинником припинення збільшення виробництва твердого біопалива в Україні стало подорожчання сировини (тирса, дрова) в середньому на 12-15%, а також збільшення транспортних витрат у середньому на 8-10%.

В асоціації зазначають, що на сьогодні галузь переживає стагнацію, через відсутність законодавчих норм і контрольованого ринку підприємства втрачають рентабельність.

Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України створена у вересні 2009 року і є договірним об'єднанням, завданням якого є координація господарської діяльності підприємств, що представляють сектор відновлюваної енергетики, з метою розвитку галузі та ефективної взаємодії з державними органами.