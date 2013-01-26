В Україні через негоду знеструмлено 148 населених пунктів

В Україні внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, ожеледь та пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач у шести областях знеструмлено 148 населених пунктів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у Львівській області знеструмлено 71 населений пункт, у Херсонській – 43, в Одеській – 19, у Запорізькій – 12, у Миколаївській – 2, у Дніпропетровській - 1.

У Львівській області за добу відновлено електропостачання 60 населених пунктів.