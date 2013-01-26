«Газпром» виставив рахунок Україні. «Нафтогаз» заявляє, що всі зобов'язання виконано

НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Про це УНІАН повідомило джерело у НАК.

«Такий рахунок є», - сказало джерело.

НАК «Нафтогаз України» виконала усі фінансові зобов'язання перед «Газпромом», сплативши куплені 24,9 млрд кубометрів газу, підкреслило джерело.

«Ми всі рахунки за імпортований природний газ, виставлені «Газпромом», у повному обсязі своєчасно сплатили», - сказало джерело.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» неодноразово інформувала «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році.

«Про скорочення обсягів газу ми заздалегідь інформували «Газпром». Це можна перепровірити за інформацією на сайті «Нафтогазу». У травні ми зробили кілька заяв із цього приводу», - сказало джерело.

Воно наголосило, що позиція «Нафтагазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

«Зі своєї сторони ми вважаємо, що виконали всі зобов'язання», - сказало джерело.

Як повідомила сьогодні газета "Файненшл таймс" з посиланням на джерела в уряді республіки, "Газпром" виставив Україні рахунок на сім млрд доларів за порушення зобов'язань з імпорту газу. Повідомлення оприлюднило ІТАР-ТАСС.

За даними видання, "Газпром" направив Україні офіційний рахунок на суму сім млрд доларів ще в середині тижня. Російська енергетична компанія наполягає, що за підсумками 2012 обсяг імпортованого країною газу виявився меншим, ніж це передбачено існуючими угодами. Крім того, зазначає "Файненшл таймс", це є прямим порушенням умови "бери або плати", що включено в контракт поставок ще в 2009 році.

"Офіційний папір від "Газпрому" прийшов в середу, коли Президент Віктор Янукович готувався вирушити в Давос, щоб там підписати угоду по газу з компанією "Ройял Датч-Шелл", - повідомило джерело газети. - Однак, незважаючи на це, глава держави все ж вирішив поїхати на сесію Всесвітнього економічного форуму і укласти зазначений контракт ".

Нагадаємо, у Давосі в присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській і Донецькій областях. Завдяки цьому проекту, Україна може вийти на профіцит газ.

Як повідомля УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром», за попередніми даними, у 2012 р. продав Україні 33 мільярди кубометрів газу.

Наприкінці минулого року тодішній міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що Україна в 2012 році скоротить поставки російського газу до 26 млрд куб. м, і оплата проводитиметься тільки за цей обсяг.

Заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв при цьому озвучив прогноз, що Україна купить у 2012 році близько 40 млрд куб. м газу.

Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна мала б сплатити не менш як 41,6 млрд куб. м газу. Діючий довгостроковий контракт «Нафтогазу» і «Газпрому» передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м. У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м.

Середньорічна ціна на російський газ, закладена у Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.