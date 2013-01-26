«Нафтогаз» заявляє, що виконав усі фінансові зобов'язання перед «Газпромом»

НАК «Нафтогаз України» виконала усі фінансові зобов'язання перед «Газпромом», сплативши куплені 24,9 млрд кубометрів газу.

Про це УНІАН повідомило джерело у НАК.

«Ми всі рахунки за імпортований природний газ, виставлені «Газпромом», у повному обсязі своєчасно сплатили», - сказало джерело.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» неодноразово інформувала «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році.

«Про скорочення обсягів газу ми заздалегідь інформували «Газпром». Це можна перепровірити за інформацією на сайті «Нафтогазу». У травні ми зробили кілька заяв із цього приводу», - сказало джерело.

Воно наголосило, що позиція «Нафтагазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

«Зі своєї сторони ми вважаємо, що виконали всі зобов'язання», - сказало джерело.

Як повідомила сьогодні газета "Файненшл таймс" з посиланням на джерела в уряді республіки"Газпром" виставив Україні рахунок на сім млрд доларів за порушення зобов'язань по імпорту газу. Повідомлення оприлюднило ІТАР-ТАСС.

НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.