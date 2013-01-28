Ціна нафти змінилася різноспрямовано на новинах зі США і Китаю

На світових торгах у понеділок, 28 січня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі статданих зі США і Китаю.

Зокрема, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже знизилася на 0,11 долара, або на 0,10%, - до 113,17 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI піднялася на 0,11 долара, або на 0,11%, - до 95,99 долара за барель.

Минулої п'ятниці стало відомо, що продажі нових будинків у США у грудні минулого року зменшилися відразу на 7,3%, порівняно з переглянутим показником листопада, і становили 369 тисяч. Аналітики очікували збільшення показника.

У понеділок зростання цін на "чорне золото" підтримують дані Національного статистичного бюро КНР, згідно з якими прибуток промислових компаній країни у грудні минулого року збільшився на 17,3% - до 895 мільярдів юанів (144 мільярди доларів). За весь 2012 показник збільшився на 5,3% після зростання на 25,4% роком раніше, передає Bloomberg.