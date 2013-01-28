Медведєв визнав, що Росії потрібно відходити від вуглеводневої залежності

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв сумнівається у перспективах розробки сланцевого газу американськими компаніями і не побоюється зниження цін на російський газ в Європі.

Міністерство енергетики РФ повідомило, що загальний обсяг видобутку природного газу в країні скоротився на 2,2% у 2012 році, до 655 мільярдів кубометрів, тоді як видобуток газу "Газпромом" знизився на 5,1%, до 482 мільярдів кубометрів. Продажі російського газу за кордон у 2012 році, головним чином до Європи і країн колишнього СРСР, зменшилися на 8,7%, до 186 мільярдів кубів. "Газпром" раніше повідомляв про зниження обсягів продажів до Європи на 10% у першому півріччі 2012 року та скорочення на 29% обсягів продажів до країн колишнього СРСР.

"Нехай американці займаються своїм газом. Ще невідомо, що з цього всього вийде, тому що тут є і проблеми вартості газу, хоча, дійсно, це перспективний напрям, і екологічні проблеми", - сказав Медведєв в інтерв'ю німецькій газеті "Хандельсблатт", передає РІА "Новости".

Відповідаючи на питання про те, чи не боїться Росія зниження цін на свій газ в Європі у зв'язку зі збільшенням числа постачальників, прем'єр зазначив, що країні потрібно відійти від вуглеводневої залежності.

"Ми нічого не боїмося, тому що якщо ми розраховуватимемо лише на один газ, то тоді краще взагалі нічим не займатися. Нам самим треба йти від вуглеводневої залежності, залежності від цін на газ, нафту. Наше завдання - зробити нашу економіку диверсифікованою", - зазначив він.

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