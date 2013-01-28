«Газпром» може припинити поставки газу до України - російський експерт

Москва. Російський монополіст «Газпром» може припинити постачавки газу до України у разі несплати 7 млрд дол. за недобір газу і невиконання контрактного зобов'язання «бери або плати».

Про це власному кореспонденту УНІАН в Російській Федерації повідомив партнер і аналітик консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутихін.

«Між Україною і Росією почалося нове протистояння і можна очікувати таких проблем, як повне припинення поставок газу до України, оскільки умови контракту порушені», - вважає експерт.

«Є контракт і за контрактом гроші платити треба. Якщо українська сторона зобов'язалася за контрактом відбирати 52 млрд куб. м. на рік і платити не менше, ніж за 40 млрд куб. м, то якщо в минулому році Україна взяла тільки 33 млрд куб. м, то за 7 млрд куб. м треба платити», - сказав М.Крутихін.

Водночас він вважає, що великий сумнів викликає сума 7 млрд дол., адже тоді виходить, що за кожен кубометр треба платити тисячу доларів. У цю суму, вочевидь, входить несплата газу за попередні роки, додав він.

Експерт підкреслив, що з юридичної точки зору платити треба, але виникає питання, чому досі Україна нічого не зробила, щоб поміняти умови контракту і обмежувалася тільки заявами.

За його словами, за умовами контракту Україна могла піднімати питання про зміну цін і звертатися до Стокгольмського арбітражу. «Чому цього не було зроблено, я не розумію», - сказав він.

Експерт підкреслив, що за контрактом, крім заяви про зниження обсягів закупівлі, Україна повинна була отримати згоду з російського боку.

М.Крутихін припустив, що «Газпром», ймовірно, у «звичайному» суді, наприклад в Лондоні, спробує в судовому порядку стягнути ці кошти за порушення контракту.

«У «Газпрому» є всі права і можливості вимагати ці гроші. Якщо українська сторона буде не в змозі заплатити, то, очевидно, набудуть чинності якісь санкції. По-перше, можуть припинити повністю поставки газу до України, по-друге, можуть накласти арешт на українське майно», - підкреслив він.

За словами М.Крутихіна, в такому випадку може бути накладено арешт на майно України за кордоном.

«Всі ми знаємо, як за такими позовами накладали арешт на якісь російські вітрильники, що заходили у порти інших країн», - зазначив він.

Водночас М.Крутихін підкреслив, що політики у цьому питанні дуже багато, і якщо українська влада наважиться на приєднання до Митного союзу, то тоді російський уряд, який безпосередньо керує «Газпромом», може заплющити на це очі.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не закуповувала у 2012 році.

«Такий рахунок є», - сказало джерело в «Нафтогазі».

«Ми всі рахунки за імпортований природний газ, виставлені «Газпромом», в повному обсязі своєчасно сплатили», - сказало джерело.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» неодноразово інформувала «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році.

«Про скорочення обсягів газу ми заздалегідь інформували «Газпром». Це можна перевірити ще за інформацією на сайті «Нафтогазу». У травні ми зробили декілька заяв із цього приводу», - сказало джерело.

Він підкреслив, що позиція «Нафтагазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

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