Іран формально заборонив експорт нафти і газу до країн Євросоюзу

Іран заборонив продаж нафти і газу усім 27 країнам Євросоюзу, хоча з липня минулого року ЄС вже ввів заборону на імпорт іранських енергоносіїв, передає РІА «Новости» з посиланням на Асошіейтед Прес.

За словами прес-секретаря Міністерства енергетики Ірану Алі Рези Нікзада Рахбара (Ali Reza Nikzad Rahbar), слова якого наводить іранське новинне агентство Mehr, введена заборона діятиме доти, доки Євросоюз прийматиме "ворожі рішення".

Як відзначає Associated Press, до європейських санкцій імпорт у країни ЄС іранської нафти становив близько 18% від всіх продажів Іраном "чорного золота".

Ембарго на ввезення іранської нафти і газу до країн ЄС діє з 1 липня 2012 року. Свої дії Євросоюз пояснив тим, що він хоче змусити Тегеран відмовитися від ядерних амбіцій. Аналогічний пакет заходів проти Тегерана раніше увів і Вашингтон.

США, низка інших країн Заходу та Ізраїль підозрюють Іран у розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. Тегеран не заперечує, що збагачує уран до 20%, однак заявляє, що його атомна програма спрямована виключно на задоволення потреб країни в електроенергії.