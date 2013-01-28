Для хмельницьких педагогів закупили газ по 1058 дол за тис. кубометрів

Відділ освіти Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області 18 січня уклав угоду з ПАТ «Хмельницькгаз» на постачання природного газу на 8,04 млн грн.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Упродовж 2013 року «Хмельницькгаз» має поставити 950 тис кубометрів газу. Таким чином, повідомляє ресурс, газ, який відділ освіти закуповує за кошти районного бюджету, коштуватиме 8 463 грн, або 1058 дол. за 1 тис. кубометрів. Документ з ціною за одиницю товару згідно з договором на сайті «ВДЗ» відсутній.

Як зазначають «Наші гроші», на даний момент це найбільша вартість газу для бюджетної установи, яку зафіксував моніторинг ресурсу з початку 2013 року.

Минулого року цей же відділ освіти Теофіпольської РДА контрактував газ у «Хмельницькгазу» по 878 дол. На офіційному сайті «Хмельницькгазу» ціна для бюджетних установ та організацій станом на 1 січня 2013 року вказана на рівні 4 708 грн за 1 тис м3, що становить 588,5 дол.

Разом з тим, згідно з даними «ВДЗ», за останні два тижні інші бюджетні установи Хмельницької області замовляли газ в середньому по 624 дол. Найдешевше обійшовся газ Антонівській районній лікарні – по 588 дол. Найдорожчою угодою до Теофільської РДА відзначився відділ освіти Хмельницької райдержадміністрації – 713 дол.

Власником 50% ПАТ «Хмельницькгазу» є ПАТ «Газтек» з групи Дмитра Фірташа, ще 26% акцій належить НАК «Нафтогаз України».

Комунальні та державні установи цього року замовляють газ в середньому по 500-600 дол. В державний бюджет середньорічна ціна російського газу закладена на рівні 421 дол.

Попри це, за останні кілька тижнів держустанови в різних областях уклали угоди на постачання природного газу за значно вищими цінами: одеські сільради замовили по 766-842 дол, миколаївський онкодиспансер по 708 дол., «Кіровоградгаз» постачатиме районній лікарні газ по 876 дол, а Павлоградська лікарня на Дніпропетровщині замовила газ по 890 дол.

Окремі облгази стверджують, що вони не причетні до формування цін в тендерних угодах, оскільки це є компетенцією замовників послуг.