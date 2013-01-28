"Газпром" - no comments

Москва. Російський газовий монополіст «Газпром» не коментує повідомлення про вимогу, щоб Україна сплатила 7 млрд дол. за недобір газу в 2012 році.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов у відповідь на прохання підтвердити або спростувати повідомлення про відповідні претензії, що надійшли на адресу «Нафтогазу України».

«Ми це не коментуємо», - сказав С.Купріянов.

При цьому він не став також відповідати на питання, за який конкретно обсяг російського газу, на думку «Газпрому», Україна повинна заплатити таку суму, а також чи буде «Газпром» подавати позов у судові інстанції.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала у 2012 році.

«Нафтогаз» заявляє, що неодноразово інформував «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році, і зазначає, що це можна перепровірити на сайті «Нафтогазу». Компанія повідомляє, що у травні 2012 року було зроблено кілька заяв із цього приводу.

За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити не менш як за 41,6 млрд куб. м газу.

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