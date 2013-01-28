Болгарія хоче купувати азербайджанський газ

Державна газова компанія Болгарії Bulgargaz веде переговори про поставки газу з другої фази азербайджанського родовища Шах-Деніз і планує укласти контракт до кінця року, повідомляє Reuters із посиланням на генерального директора компанії Дімітара Гогова.

Болгарія, майже повністю залежна від російського газу, прагне тим самим урізноманітнити джерела поставок.

Д.Гогов не назвав передбачуваний обсяг закупівель з Шах-Деніза, але сказав, що він повинен бути достатнім для забезпечення безпеки поставок і задоволення попиту, що становить 3 млрд куб. м на рік з потенціалом зростання до 4,4-6 млрд куб. м до 2020 року.

"Ми прагнутимемо говорити про обсяги, достатні для забезпечення внутрішнього попиту після 2018 року", - сказав Д.Гогов.

У листопаді 2012 року Болгарія підписала 10-річний контракт із «Газпромом». За словами Д.Гогова, азербайджанський газ не замінить російський, але допоможе країні підвищити енергобезпеку.

Видобуток на Шах-Деніз II, освоєнням якого займаються держнафтокомпанія Азербайджану ДНКАР, BP і Statoil, повинна початися в 2018 році. Із планованих 16 мільярдів кубометрів на рік 10 мільярдів призначені для Європи і 6 мільярдів - для Туреччини. Запаси родовища оцінюються в 1,2 трильйона кубометрів.

За словами Д.Гогова, попередня угода може бути підписана найближчим часом, а остаточна - після прийняття остаточного інвестиційного рішення про Шах-Деніз, яке очікується в кінці 2013 року.