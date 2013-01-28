Єврокомісія сподівається, що у них не буде проблем через газові вимоги РФ до України

Брюссель. Єврокомісія сподівається, що нові газові вимоги Росії до України не призведуть до проблем у поставках газу до країн Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Марлін Холзнер.

"Ми очікуємо, що... не буде переривань газу, і газ буде поставлятися нормально, як звичайно", - сказала вона.

"У нас немає кризи, ніхто не говорить про кризу", - додала представник Єврокомісії.

За словами М.Холзнер, на сьогодні мова йде лише про вимогу Росії до України сплатити 7 млрд доларів за недобір газу.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не закуповувала в 2012 році.

«Нафтогаз» заявляє, що неодноразово інформував «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році, і зазначає, що це можна перевірити ще на сайті «Нафтогазу». Компанія повідомляє, що в травні 2012 року було зроблено кілька заяв з цього приводу.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу в порівнянні з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна повинна була б оплатити не менше 41,6 млрд куб. м газу.