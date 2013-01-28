Росія не припинить постачання газу в Україну, інакше посвариться з усією Європою - Соколовський

Росія не припинить постачання газу в Україну, інакше зіпсує відносини з Європою, вважає експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. Про це він заявив в коментарі УНІАН.

«Газпром не є самостійною організацією, хоч як би він не намагався це продемонструвати. Загальновідомо, що він всього лише інструмент в руках Кремля і старанно виконує волю його господаря. Тому потенційно нерозумне політичне рішення - не постачати газ Україні, щодо якого поширюються «страшилки», може бути у відчаї продиктовано Кремлем. Але це був би неоціненний подарунок і Україні, і всій Європі загалом», - заявив експерт.

Він наголосив, що Росія не може постачати газ європейським країнам, не поставляючи його Україні.

«У цьому і полягає унікальність нашої ГТС, що технічно неможливо розділити її функції з транзиту з внутрішніми поставками. Свого часу Росії пропонували побудувати новий виключно транзитний газопровід через Україну, який в 3-5 разів був би дешевше Південного потоку. Але тоді РФ визначилася по-своєму - на користь дорогого і абсурдного Південного потоку. А тепер сама може потрапити у свій же газовий капкан», - заявив Б.Соколовський.

Також він наголосив, що ніякі «скоростиглі» політичні рішення про непостачання газу до України не передбачені чинним контрактом між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» про закупівлю газу в 2009-2019 рр.

«Для цього потрібні причини, зокрема, відсутність оплати з нашого боку і час, реально, - більше місяця. Ні того, ні іншого зараз немає. Щобільше, за місяць - півтора до закінчення опалювального сезону і повних ПСГ», - наголосив Б.Соколовський.

Він переконаний, що при припиненні поставок газу Україна легітимним чином зможе відбирати його з транзитних обсягів.

«Отже, припиняючи постачати газ в Україну, «Газпром» може змусити нашу державу легітимно відбирати газ з обсягів, передбачених європейським країнам за іншим контрактом - на транзит газу. І в цьому дії «Нафтогазу» будуть цілком виправданими, а позиція України в будь-якому цивілізованому суді - досить сильною.

А фінансові втрати «Газпрому» за недопостачання газу в Європу будуть набагато більшими, ніж політична вигода по Україні. Крім того, у разі перебоїв з поставками газу до Європи, імпорт російського газу в європейські країни скоротиться, а це не входить у довгострокові плани Кремля», - вважає Б.Соколовський.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня джерело в НАК «Нафтогаз України» підтвердило, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не закуповувала в 2012 році.

«Нафтогаз» заявляв, що неодноразово інформував «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році, і відзначав, що це можна перевірити ще на сайті «Нафтогазу». Компанія повідомляє, що в травні 2012 року було зроблено кілька заяв щодо цього.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротити імпорт газу в порівнянні з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

Контракт «Газпрому» і «Нафтогазу» містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд куб. м, Україна повинна була б сплатити не менше 41,6 млрд куб. м газу.

Російський газовий монополіст «Газпром» не коментує повідомлення про вимогу, щоб Україна сплатила 7 млрд дол. за недобір газу в 2012 році.