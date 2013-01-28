Обсяг дотацій на відпуск електроенергії за регульованим тарифом у січні збільшений до 3,535 млрд грн

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), збільшила обсяг дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом у січні 2013 року на 70 млн грн - до 3,535 млрд грн.

Про це йдеться у відповідній постанові НКРЕ від 25 січня 2013 року.

Згідно з документом, зокрема мова також йде про суму компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам, яка збільшилася до 3,24 млрд грн з 3,173 млрд грн.

Довідка УНІАН. 4 червня 2009 НКРЕ затвердила проект постанови "Про затвердження Порядку надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню та населеним пунктам" (далі - Порядок).

Передумовою вдосконалення механізму визначення дотаційних сертифікатів для населення є аналіз динаміки споживання електричної енергії населенням за останні роки. Цей аналіз показує суттєве зростання обсягів споживання електричної енергії населенням за окремими енергопостачальними компаніями та, відповідно, істотне зростання дотацій. Отже, виникає необхідність забезпечення достовірною інформацією. До того ж реальних шляхів перевірки достовірності даних про фактичні обсяги споживання електричної енергії населенням не існує.

Тому метою затвердження нового Порядку є надання сум дотаційних сертифікатів лише на ту частку спожитої населенням електроенергії, яка була сплачена. Отже, енергопостачальна компанія отримує в повному обсязі дотаційні сертифікати для компенсації втрат від постачання електричної енергії населенню за умови 100% зборів коштів за відпущену електричну енергію населенню. У такому разі виникає стимул у енергопостачальних компаній поліпшити роботу енергозбуту. При цьому виключаються стимули для завищення енергопостачальними компаніями реального корисного відпуску електричної енергії населенню.