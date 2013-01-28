Азаров подякував Німеччині за підтримку модернізації української ГТС

Прем'єр-міністр України Микола Азаров подякував Німеччині за підтримку модернізації української газотранспортної системи.

Як повідомляється на сайті М.Азарова, подяку прем'єр висловив у понеділок, 28 січня, під час зустрічі з делегацією німецького концерну Ferrostaal, який з літа 2012 року бере участь у модернізації ГТС

«Це для нас особливо важливо зараз, за умови, коли діє кабальна газова угода з РФ», - наголосив М.Азаров.

Він зазначив, що модернізація ГТС, яку Україна почала спільно з Deutsche Bank і Ferrostaal, - це перспективний проект, реалізацію якого уряд всіляко підтримуватиме.

М.Азаров нагадав, що вітчизняна ГТС є найнадійнішим і найдешевшим маршрутом транспортування вуглеводнів до Європи. Крім того, Україна має підземні сховища газу, що дозволяють у період пікових зимових навантажень збільшити обсяги поставок і забезпечити стабільність надходження енергоносіїв до Європи.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2012 р., НАК «Нафтогаз України» і компанія Ferrostaаl (Німеччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації обладнання магістрального газопроводу «Союз».

Документом передбачається модернізація обладнання на газокомпресорній станції Бар (Вінницька область) магістрального газопроводу «Союз».

Метою цього проекту реконструкції є подовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження обсягів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні обладнання й підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.

Довідка УНІАН. Магістральний газопровід «Союз» (Оренбург-держкордон) збудовано за часів СРСР у 1975-78 рр. спільно з Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею й Чехословаччиною. Проектна потужність газопроводу - 26 млрд кубометрів на рік, проектний тиск - 7,5 МПа; довжина по території України - 1568,5 км. На газопроводі є 12 компресорних станцій. Компресорну станцію Бар газопроводу «Союз» було введено в експлуатацію в 1979 році, має 7 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 70 тис. кВт.