Fitch вважає, що претензії «Газпрому» можуть призвести до погіршення рейтингу «Нафтогазу»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings не виключило можливості зниження рейтингу НАК «Нафтогаз України» у разі, якщо компанія ухвалить рахунок, виставлений «Газпромом» за недобір Україною газу в 2012 році в розмірі 7 млрд дол., а також у разі несприятливого для «Нафтогазу» результату справи в арбітражі.

Про це йдеться в прес-релізі Fitch Ratings, опублікованому на сайті агентства.

«Наміри ВАТ«Газпром» виставити штраф у розмірі 7 млрд доларів НАК «Нафтогаз Україна» за недобір газу в 2012 році може або вплинути на можливості України з фінансової підтримки «Нафтогазу», або призвести до тривалого судового процесу. До того ж у найближчій перспективі рейтинг самого «Нафтогазу» не переглядатиметься. Водночас Fitch може розглянути можливість погіршення рейтингу «Нафтогазу» у разі, якщо рахунок «Газпрому» таки буде прийнятий, або за умови прийняття несприятливих для «Нафтогазу» рішень в арбітражному суді».