«Нафтогаз» зможе подати зустрічний позов, якщо «Газпром» звернеться до арбітражу - експерт

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зможе подати зустрічний позов у тому разі, якщо російський газовий монополіст звернеться до Стокгольмського арбітражу.

Про це УНІАН повідомив незалежний енергетичний експерт Валентин Землянський.

«Йти до суду «Газпрому» невигідно, тому що він може одержати зустрічний позов», - сказав В.Землянський.

Експерт пояснив, що найголовніше, чим може оперувати Україна - це рішення Віденського арбітражного суду у справі за позовом, який подавав «Газпром» до німецької RWE. У цьому рішенні йдеться про те, що принцип «бери або плати» має поширюватися на весь обсяг газу, який купує країна у «Газпрому», у цьому випадку всі оператори, які працюють на території країни.

Отже, зазначив експерт, претензії з боку «Газпрому» про недобір саме «Нафтогазом» мінімального річного обсягу газу можуть бути вичерпані, оскільки Україна загалом за 2012 рік імпортувала 33 млрд куб. м, виконавши зобов'язання перед російською стороною.

«Згідно з контрактом, Україна зобов'язана взяти і сплатити не менш як 80% від 41,6 млрд куб. м. Виходить 33,3 млрд куб. м, але НАК імпортував 24,9 млрд куб. м. Пан Фірташ добрав ще близько 8 млрд. Відповідно, до України як держави було поставлено 33,3 млрд куб. м», - наголосив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Проте позиція «Нафтогаза» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

За даними компанії «Укртрансгаз», оператора української газотранспортної системи, Росія за підсумками 2012 року скоротила транзит газу через територію України до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше від показника за 2011 рік.