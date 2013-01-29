Нафта дорожчає на позитивних статданих зі США і заявах ОПЕК

На світових торгах у вівторок, 29 січня, ціни на нафту ростуть на тлі статданих із США і заяв генсекретаря ОПЕК.

Так, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,14 долара, або на 0,12%, - до 113,62 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI піднялася на 0,34 долара, або на 0,35%, - до 96,77 долара за барель, передає Bloomberg.

На думку генсека ОПЕК Абдалли Салема аль-Бадрі, в даний час ринок нафти збалансований, і картель не очікує ніякого "​​цінового колапсу" в 2013 році. При цьому він зазначив, що в ОПЕК немає ніякої необхідності скорочувати обсяги поставок "чорного золота".

Крім того, на ринку відбилися позитивні статдані з США: число замовлень на товари тривалого користування в грудні минулого року збільшилося в порівнянні з листопадом на 4,6%, хоча експерти очікували зростання показника на 2%. В цілому за минулий рік число замовлень скоротилося лише на 0,3%.