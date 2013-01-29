Третій енергоблок Запорізької АЕС відключено від енергомережі для проведення планового ремонту

29 січня о 00:08 енергоблок № 3 Запорізької АЕС за заявкою було відключено від мережі для проведення планового середнього ремонту.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості України

Згідно з повідомленням, ремонт триватиме до 3 квітня 2013 року.

Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентгенів на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розміщення Запорізької АЕС.

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні і Європі зі встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у 1984 році, другий – у 1985 р., третій – у 1986 р., четвертий – у 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

Останніми роками станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, яку виробляють атомними станціями України, і понад 22% загального виробництва електроенергії в країні. За час експлуатації Запорізька АЕС виробила понад 910 млрд кВт/год електроенергії.