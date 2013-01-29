Затягування реформи газового сектору може призвести до зниження рейтингів України – S&P

Затягування реформи нафтогазового сектору в сукупності з високою залежністю від газового імпорту і неефективною структурою всього газового ринку може вплинути на зниження суверенних кредитних рейтингів України. Про це йдеться у доповіді міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor’s, переданій агентству УНІАН.

На думку Служби кредитних рейтингів Standard&Poor’s, нещодавні спроби уряду країни знайти альтернативні джерела поставок газу можуть трохи поліпшити ситуацію із зростанням дефіцитів бюджету і поточного балансу. «Проте, на наш погляд, структура газового ринку та існуючі принципи ціноутворення чинитимуть негативний вплив на рівень суверенних кредитних рейтингів України доти, доки уряд країни не розпочне вживати істотних заходів щодо зміни ситуації», - зазначається у доповіді.

У S&P наголошують, що економіка України - одна з найбільш газомістких у світі і за розміром «газового дефіциту» вона посідає п'яте місце в Європі, наближаючись до Франції, Великої Британії та Іспанії. Водночас рівень добробуту значно відстає від найбільших споживачів природного газу, а витрати на імпорт газу істотно збільшують зовнішньоекономічні ризики для України. «Небажання уряду знайти комплексне рішення цієї структурної, на нашу думку, проблеми підтверджує нашу думку про низьку ефективність інститутів в Україні і системи ухвалення політичних рішень загалом», - переконані експерти агентства.

Аналітики S&P нагадали, що 7 грудня 2012 р. служба кредитних рейтингів Standard&Poor`s вже знизила довгострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті з «В+» до «В». «Слабкі ключові структурні показники, що призвели до невиконання програми МВФ 2010 р., зокрема пов'язані з проблемами на газовому ринку України і небажанням уряду вживати активних заходів з їх розв’язання, ймовірно, залишаться найважливішими питаннями, які розглядатимуться на майбутніх переговорах МВФ з урядом країни», - звернули увагу експерти.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings не виключило можливості пониження рейтингу НАК «Нафтогаз України» у разі, якщо компанія прийме рахунок, виставлений «Газпромом» за недобір Україною газу в 2012 році у розмірі 7 млрд дол., а також у разі несприятливого для «Нафтогазу» результату справи в арбітражі.

Крім того, 23 січня міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor’s спрогнозувало, що переговори України з Міжнародним валютним фондом про нову стабілізаційну програму і нову кредитну угоду можуть затягнутися на кілька місяців через те, що Україні буде важко виконати ключові аспекти переговорів, а саме - підвищення внутрішніх тарифів на газ, консолідація бюджету і більш гнучкий режим валютного курсу.