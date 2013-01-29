Кожара сподівається, що Україна і РФ вирішать питання щодо обсягів закупівлі газу без суду

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара сподівається, що Україна і Росія врегулюють ситуацію щодо обсягів закупівлі газу у 2012 році без судових розглядів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в коментарі журналістам.

«Багато є можливостей у дусі дружніх відносин з Росією вирішити це питання. Також є процедури, які передбачені безпосередньо самим контрактом. Я думаю, що друзі мають використовувати насамперед несудові процедури», - сказав Л.Кожара.

До того ж Л.Кожара відзначив, що на сьогодні Україна не визнає необхідності сплати виставленого рахунку в сумі 7 мільярдів доларів за невибраний у 2012 році газ і обговорення цієї теми у двосторонньому форматі ще не розпочато.

«Ми ще не почали обговорювати ці питання», - сказав Л.Кожара.

Він наголосив, що Україна своєчасно проводила оплату рахунків, що виставлялися, і в разі, якщо справедливість претензій «Газпрому» буде підтверджена, то питання може бути вирішено різними шляхами, зокрема і реструктуризацією оплати рахунку.

«Поточні платежі Україна проводить регулярно, і зрозуміло, що якщо є якісь претензії в «Газпрому», то ми маємо у двосторонніх переговорах ці претензії зняти. Я не є парламентарем з цієї темі, але це може бути і реструктуризація, і погашення. Є дуже багато варіантів», - сказав Л.Кожара.

Як раніше повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Проте позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році.

За даними Міністерства енергетики і вугільної промисловості, Україна за підсумками 2012 року скоротила імпорт газу порівняно з 2011 роком на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

За даними компанії «Укртрансгаз», оператора української газотранспортної системи, Росія за підсумками 2012 року скоротила транзит газу через територію України до 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше показника за 2011 рік.