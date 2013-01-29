Угода про розподіл продукції (УРП) від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment BV і «Надра Юзівська» передбачає обов'язкову участь держави у проекті.

Текст проекту угоди оприлюднив депутат Харківської облради, на сесії якої 17 січня схвалили Угоду «Про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, між державою Україна та компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» і ТОВ «НАДРА Юзівська».

Згідно з документом, угода передбачає реалізацію п'ятирічної програми з геологічного вивчення ділянки видобутку газу на Юзівській площі вартістю 410 млн дол.

Фінансування програми має здійснюватися учасниками проекту Shell і «Надра Юзівська», до того ж зарубіжний партнер повинен взяти на себе повне фінансування проекту, за умови що держава не втратить контроль над «Надра Юзівська».

Також в угоді зазначені розміри бонусів, які компанія Shell зобов'язується перерахувати державі. Зокрема протягом 7 днів після підписання УРП держава отримує бонус у розмірі 25 млн дол. Наступний бонус у розмірі 25 млн дол. держава може отримати, якщо під час дослідження газової дільниці буде відбуватися видобуток газу.

Наступні ж бонуси можливі після завершення п'ятирічної програми з вивчення площі, під час початку першої розробки - 50 млн дол., при досягненні пікового рівня видобутку - 100 млн дол.

За спеціальні дозволи на розробку Юзівської площі інвестори заплатять державі 4 млн дол., і 5 млн дол. за надання даних щодо ділянки.

Цей договір укладається на 50 років.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 січня підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівської площі в Харківській і Донецькій областях.

З української сторони угоду підписав міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 23 січня 2013 схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment BV і «Надра Юзівська».

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеської і Юзівської площах стали компанії Сhevron і Shell.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються у 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі (Львівська та Івано-Франківська обл.) - у 2,98 трлн куб. м газу.