«Газпром» зарезервував 12,6 млрд євро на трубу до «Південного потоку»

Російський газовий гігант «Газпром» розкрив сумарні витрати на будівництво експортної трансчорноморської магістралі "Південний потік", спроектованої в обхід України, цінові спори з якою вже неодноразово зупиняли прокачування російського газу до Європи, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, 26 січня державний енергохолдинг «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд дол. за газ, який Україна не закуповувала у 2012 році. «Нафтогаз» при цьому заявляє про виконання своїх фінансових зобов'язань перед російським газовим монополістом у минулому році.

Спочатку «Газпром» оцінював витрати на будівництво морської і трансбалканської ділянок трубопроводу у 16 млрд євро, не виключаючи, що витрати можуть зрости, збільшуючи і без того критикований аналітиками за надмірну роздутість бюджет концерну.

В опублікованій на сайті монополії довідці про довгострокову інвестпрограму сказано, що компанії потрібно витратити ще 509,585 млрд рублів (12,6 млрд євро) до 2017 року на газопроводи по території РФ, щоб підключити "Південний потік" до північних родовищ вуглеводнів.

Таким чином, загальний бюджет амбітного проекту тяжіє до 29 млрд євро, перевищуючи очікування аналітиків, які оцінювали його на рівні 24-25 млрд євро. Частина витрат на морську і трансбалканську ділянки магістралі візьмуть на себе партнери «Газпрому».

У грудні 2012 року концерн зварив перший символічний шов трубопроводу, але аналітики впевнені, що реальне будівництво почнеться тільки в 2014 році. Росії спочатку потрібно домогтися від Євросоюзу статусу транснаціональної трубопровідної системи для "Південного потоку", адже 100-відсоткове завантаження труби газом одного постачальника суперечить законам ЄС.

Але, за планами РФ, наприкінці 2014 року магістраль повинна качати 15,75 млрд кубометрів газу до Європи, а ще через два роки її обіцяють розширити в чотири рази, побудувавши три додаткові нитки. Експорт російського газу поза СНД впав у 2012 році на 8% разом з видобутком «Газпрому».

Аналітики Citi пишуть, що питомі витрати концерну становитимуть 267 тис. дол. за прокачування 1 тис. кубічних метрів на кілометр, що значно дорожче більшості подібних російських і зарубіжних проектів.

«Газпром» у тій же довідці повідомив, що сумарні витрати на підключення Бованенковського родовища до єдиної системи магістральних газопроводів становлять 989,8 млрд. рублів у 2007-2015 роках (32,9 млрд дол.).

Ямальське Бованенково є ресурсною базою для розширення підводного газопроводу "Північний потік" - попри падіння попиту, «Газпром» готує подвоєння його пропускної спроможності. Досі ця магістраль, що з'єднала в 2011 році Балтійське узбережжя РФ і Німеччину, завантажена не повністю.

Аналітики критикують майже трильйонний бюджет труби Бованенково-Ухта за те, що будівництво нової 1.100-кілометрової магістралі в умовах вічної мерзлоти має значно менше економічного сенсу, ніж прокладення невеликої перемички до вже існуючих трубопроводів. Але «Газпром» не обмежується цим проектом і будує інший - систему Ухта-Торжок для прокачування ямальського газу до Європи за 232,12 млрд рублів (7,7 млрд дол.) у 2010-2017 рр., йдеться у довідці.

Загальна сума інвестицій ВАТ «Газпром» (без урахування нафтового та електроенергетичного бізнесу) в 2013 році становитиме 705,4 млрд рублів (23,5 млрд дол.), але розмір капітальних витрат концерну традиційно зростає упродовж року.

Хорошим прикладом тому є минулий рік - у січні виявилося, що сумарний розмір капітальних витрат групи «Газпром» в 2012 році досягне 44 млрд дол. замість раніше заявлених 40 млрд дол.

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