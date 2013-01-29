Shell і «Надра Юзівська» отримають значні податкові пільги

Держава має намір надати компаніям Shell і «Надра Юзівська» звільнення від митного збору, рентної плати за видобування газу, плати екологічного податку, збору за спеціальне водокористування та ще низки податкових зборів під час реалізації проекту видобутку сланцевого газу на Юзівській площі (Харківська і Донецька області).

Про це йдеться у проекті угоди «Про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах площі «Юзівська», між державою Україна та компанією «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» і ТОВ« НАДРА Юзівська». Текст угоди, схваленої депутатами Харківської облради 17 січня, оприлюднив депутат облради Іван Варченко.

Згідно з документом, інвесторам надається право на транспортування, експорт без обмежень з території держави без сплати будь-яких митних та експортних платежів, а також без квот і ліцензій та інших подібних обмежень чи будь-яких інших податків (крім ПДВ, який застосовується за нульовою ставкою), своєї частки товарної продукції.

Також надається: право на вивезення з держави без будь-яких витрат отриманої інвесторами інформації про ділянки; право ввозити, зберігати і вивозити послуги, а також майно іноземного походження без сплати митних платежів; право на одержання віз з правом багаторазового в'їзду та виїзду, дозволів на працевлаштування та посвідки на проживання для іноземних працівників та іншого іноземного персоналу.

Водночас, згідно з угодою, компанії Shell і «Надра Юзівська» під час розробки Юзівської площі платитимуть виключно податок на прибуток, ПДВ та вноситимуть плату за надрокористування. Ставка податку на прибуток для інвесторів проекту становитиме 19%, а з 2014 року - 16%, незалежно від змін законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня була підписана угода між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській та Донецькій областях.

З української сторони угоду підписав міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням від 23 січня 2013 року схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська». Нагадаємо, у травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу.

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