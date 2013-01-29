У лютому почнуться ремонти усіх енергоблоків РАЕС

З 15 лютого почнуться планово-попереджувальні ремонти усіх енергоблоків Рівненської АЕС.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації РАЕС, першим на планово-попереджувальний ремонт буде виведений енергоблок № 3 (ВВЕР-1000), а після його завершення, у квітні, настане черга для ремонту іншого «мільйонника» - енергоблоку № 4.

Ремонтні роботи планується проводити силами власних ремонтних підрозділів.

Протягом 2013 року на ремонті побувають всі чотири енергоблоки, у тому числі перший і другий (ВВЕР-440), термін експлуатації яких завершується в 2016 році. Згідно з нормативами, середня тривалість ремонту кожного енергоблоку - 50 днів.

Як повідомили на РАЕС, проведення планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків - звичайна технічна процедура, яку проводять на станції щороку.

Наразі в роботі перебувають три енергоблоки РАЕС - в резерві знаходиться лише другий блок, а четвертий блок-мільйонник працює в режимі диспетчерського обмеження, тобто на 94% його потужності.

Загальна добова потужність трьох енергоблоків РАЕС наразі становить 2310 мегават (проектна потужність чотирьох енергоблоків РАЕС становить 2835 мегават).