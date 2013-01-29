На Хмельницькій АЕС перевіряють стан безпеки станції

На Хмельницькій АЕС 29 січня почала роботу комісія з проведення комплексної перевірки стану безпеки атомної електростанції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, у період з 29 січня по 8 лютого буде здійснена комплексна перевірка основних цехів і підрозділів Хмельницької АЕС.

«За результатами перевірки буде складено акти щодо стану безпеки та охорони праці на ХАЕС, розроблено коригувальні заходи», - сказано у повідомленні.

До складу комісії увійшли представники департаменту відомчого нагляду, інспектори відділу охорони праці і пожежної безпеки дирекції з нагляду за безпекою НАЕК «Енергоатом», а також фахівці Запорізької, Рівненської та Південно-Української АЕС.

Довідка УНІАН. 6 вересня 2012 року Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької атомної електричної станції».

Будівельна готовність енергоблоку № 3 ХАЕС становить 75%, № 4 - 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована у місті Нетішин Хмельницької області, біля річки Горинь. Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Хмельницька АЕС є відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом».

Наразі на станції в експлуатації перебувають 2 енергоблоки загальною потужністю 2 ГВт.

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