Ціна нафти продовжила зростання, незважаючи на статдані зі США

На світових торгах в середу, 30 січня, ціни на нафту продовжили зростання, незважаючи на статданни зі США.

Зокрема, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже зросла на 0,1 долара, або на 0,09%, - до 114,46 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 0,04 долара, або на 0,04%, - до 97,61 долара за барель, передає Bloomberg.

У ніч на середу Американський інститут нафти повідомив, що за тиждень, що завершився 25 січня, запаси "чорного золота" на гуртових складах країни несподівано зросли на 4,3 мільйона барелів, аналітики прогнозували майже вдвічі менше зростання.

У середу ввечері свою оцінку запасів представить Міненерго США.

Вагомим фактором, який підтримує зростання цін на сировину, є політична напруженість в Єгипті, який контролює Суецький канал – один із ключових у світі морських шляхів для транспортування нафти.

Як повідомляв УНІАН, масові заворушення в Єгипті почалися 25 січня, в день другої річниці революції. Під час зіткнень маніфестантів з поліцією поранено були сотні людей, за три дні безладів загинули щонайменше 50 осіб.

27 січня Президент країни Мохаммед Мурсі оголосив 30-денний надзвичайний стан у містах Порт-Саїд, Суец та Ісмаїлія, але заворушення тривають.