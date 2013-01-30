Україна виконала усі зобов'язання перед «Газпромом» - Ставицький

Україна, з юридичної точки зору, виконала всі зобов'язання перед російським газовим монополістом «Газпромом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті Міністрів заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Україна, з юридичної точки зору, виконала всі зобов'язання. Рахунок виставлений за той обсяг газу, який Україна не закуповувала", - сказав міністр. Водночас він додав, що виставлений рахунок не пов'язаний з фактом підписання договору з компанією Shell в Давосі. За словами Е.Ставицького, рахунок виставили до поїздки української делегації на Всесвітній економічний форум в Давос.

Водночас на даний момент, зазначив міністр, ніяких проблем з поставками газу до України немає. «Поставки газу йдуть згідно з контрактом», - сказав Е.Ставицький.

Він також повідомив, що зараз питання виставленого «Газпромом» рахунку опрацьовується з юристами і незабаром міністерство представить свою позицію з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не закуповувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, якого стосується умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, закупив у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

24 січня в Давосі було підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівської площі в Харківській і Донецькій областях. Прогнозні ресурси Юзівської площі (Харківська і Донецька обл.) оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. На думку експертів, рахунок, виставлений «Газпромом» за недобір газу, є відповіддю на підписання угоди з Shell.