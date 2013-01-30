ДТЕК може збільшити частку в Vanco Ukraine

Нафтогазова компанія «ДТЕК Нафтогаз», що входить до складу найбільшого в Україні енергохолдингу "ДТЕК", може збільшити свою частку в проекті Vanco Ukraine з розробки Прикерченської нафтогазоносної ділянки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК.

«Укладений рамковий договір, дозвіл на який опублікував АМК Сербії, дозволить нам збільшити частку компанії в проекті Vanco Ukraine», - наводяться в повідомленні прес-служби слова директора «ДТЕК Нафтогаз» Ігоря Щурова.

«Ми розглянемо можливість здійснити це право, якщо побачимо зрушення в легалізації рішення Стокгольмського арбітражу в судах України, а також поліпшення законодавства України щодо захисту інвестицій у нафтогазовій сфері», - додав він.

Також у повідомленні зазначено, що компанія завжди вірила в проект Vanco, вважаючи його не тільки перспективним з погляду видобутку вуглеводнів, а й найважливішим для розвитку економіки і забезпечення енергобезпеки України.

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 січня 2013 комісія із захисту конкуренції Республіки Сербія надала дозвіл найбільшому енергохолдингу України ДТЕК на придбання компанії Vanco Ukraine (Британські Віргінські острови).

У липні 2012 року міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький висловив впевненість, що до кінця року Україні вдасться вирішити з компанією Vanсo питання за угодою про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься на шельфі Чорного моря.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов'язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 р. Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 р. Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід із угоди про розподіл продукції з компанією Vanco.

17 липня 2008 р. компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту стосовно УРП.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді й розпочали переговори з метою мирного врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.

У липні 2011 року уряд оприлюднив розпорядження від 11 квітня 2011 р. про схвалення Кабінетом Міністрів Мирової угоди між державою Україна і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd.

Документом Міжвідомчої комісії з організації укладання і виконання угод про розподіл продукції доручено визначити уповноважених осіб для підписання Мирової угоди.

Крім того, комісії доручено забезпечити після винесення Арбітражним трибуналом при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм рішення на узгоджених умовах внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна і компанією Vanсo International Ltd згідно з Мировою угодою.

Документом Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції доручено визначити уповноважених осіб для підписання Мирової угоди.

Крім того, комісії доручено після винесення Арбітражним трибуналом при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма рішення на узгоджених умовах забезпечити внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanсo International Ltd згідно зі Мировою угодою.