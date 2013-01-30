Інвестиції в будівництво «Південного потоку» в Угорщині становитимуть 600 млн євро - Кремль

Москва. Інвестиції в проект будівництва газопроводу «Південний потік», який «Газпром» реалізує з метою диверсифікації маршрутів експорту природного газу в обхід території України, на території Угорщини становитимуть 600 млн євро.

Про це йдеться в матеріалах Кремля до завтрашньої зустрічі президента РФ Володимира Путіна і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Москві, якими володіє УНІАН.

«Успішно реалізуються значущі інвестиційні проекти в енергетиці. Серед пріоритетних - спорудження газопроводу «Південний потік», частина маршруту якого пройде по території Угорщини. Капіталовкладення в угорську економіку перевищать 600 млн євро», - йдеться в повідомленні.

Крім цього зазначається, що ВАТ «Лукойл» є найбільшим постачальником нафти в Угорщину (контракт діє до 2015 р.). У власності російської компанії - 77 автозаправних станцій, в модернізацію яких інвестовано понад 50 млн дол. Угорська нафтогазова компанія «МОЛ» у рамках СП "ЗМБ" спільно з «Роснафта» розробляє Західно-Малобаликське родовище (Ханти-Мансійський автономний округ) з обсягом видобутку 2,7 млн ​​тонн нафти на рік.

Також дочірнє підприємство «Росатома» ВАТ «ТВЕЛ» реалізує програму продовження терміну експлуатації і підвищення потужності (сумарно - з 1760 до 2000 МВт) чотирьох енергоблоків угорської АЕС «Пакш», побудованої понад 30 років тому за участю радянських фахівців. На станції виробляється майже половина споживаної в Угорщині електроенергії. «Росатом» виявляє інтерес до участі в майбутньому тендері зі спорудження нових блоків АЕС «Пакш».

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписано з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також прийнято остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.

Акціонерами компанії - оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» - South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EdF - по 15%.