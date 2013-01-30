Кожара обговорив з Оттінгером енергетичний порядок денний Саміту Україна-ЄС

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара обговорив з Комісаром ЄС з питань енергетики Гюнтером Оттінгером енергетичний порядок денний Саміту Україна-ЄС.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі співрозмовники обмінялися думками щодо пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики України у сфері енергетики. Йдеться зокрема про збільшення видобутку та виробництва власних енергоресурсів, оптимізацію їх імпорту та енергоефективність.

Л.Кожара та Г.Оттінгер торкнулися також питання поглиблення двостороннього співробітництва Україна-ЄС в енергетичній сфері в рамках Договору про Енергетичне співтовариство. Сторони обговорили питання забезпечення Євросоюзу та України енергоносіями, зокрема транзит російського газу територією України, реверсні поставки газу з країн-членів ЄС до України, а також перспективи видобутку сланцевого газу в Україні.

Л.Кожара запевнив Комісара ЄС, що Україна залишатиметься надійним транзитером російського газу до держав-членів ЄС.

Л.Кожара та Г.Оттінгер відзначили успішну співпрацю України та ЄС в сфері атомної енергетики.

Як повідомлявУНІАН, саміт Україна-ЄС відбудеться в Брюсселі 25 лютого.