ЄС виділить 12 млн євро на створення в Білорусі «зеленої» економіки

Мінськ. Найближчим часом між білоруським урядом і Євросоюзом буде підписано угоду про фінансування проекту міжнародної технічної допомоги «Зелена» економіка в Білорусі»у розмірі 12 млн євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомив перший заступник міністра природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі Віталій Кулик.

Він зазначив, що підготовка до підписання цієї угоди велася в 2012 році.

«Всього в 2013 році в Білорусі реалізовуватиметься п'ять проектів міжнародної технічної допомоги в галузі охорони навколишнього середовища на загальну суму 18,4 млн дол», - підкреслив В. Кулик.

За його словами, в 2012 році реалізовувалося 13 проектів міжнародної технічної допомоги із загальним обсягом фінансування понад 18 млн дол.

«Серед напрямків співпраці в рамках представлення міжнародної технічної допомоги - гармонізація національного законодавства з європейським, збереження біорізноманіття, вирішення проблем з твердими комунальними відходами та стійкими органічними забруднювачами, управління водними ресурсами, реалізація комплексних конвенцій», - сказав В. Кулик.

Він зазначив, що враховуючи підвищену увагу міжнародного співтовариства до проблеми забруднення навколишнього середовища, Білорусі необхідно значно активізувати співпрацю з міжнародними організаціями.

Довідка УНІАН. У 2012 році, в рамках реалізації проекту ЄС / ПРООН з фінансуванням понад 5 млн євро «Сприяння розвитку всеосяжної структури міжнародного співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища в Білорусі» були розроблені стратегії щодо поводження з твердими комунальними відходами, придбано технологічне обладнання для поліпшення системи управління ними для Мостів (Гродненська область) і Кобрина (Брестська область).

В рамках проекту «Управління відходами - Європейський інструмент сусідства та партнерства (Східний регіон)» розроблена стратегія поводження з твердими комунальними відходами для Пуховічського району (Мінська область).

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