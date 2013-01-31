Ціна нафти змінилася різноспрямовано на тлі статданих зі США і рішення ФРС

09:41, 31 січня 2013
Енергетика
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На світових торгах у четвер, 31 січня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі статданих зі США і рішення ФРС.

Так, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже виросла на 0,18 долара, або на 0,16%, - до 115,08 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знизилася на 0,05 долара, або на 0,05%, - до 97,89 долара за барель, передає Bloomberg.

Як стало відомо, комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 25 січня, виросли на 6 мільйонів барелів, або на 1,7% - до 369,1 мільйона барелів. Аналітики прогнозували зростання запасів на 2,5 мільйона барелів.

Підтримку цінам зробило рішення ФРС продовжити викуп довгострокових облігацій та іпотечних паперів на загальну суму 85 мільярдів доларів щомісяця.

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