Країни ЗВТ СНД розпочали переговори про транзит трубопровідним транспортом

Країни-учасниці Зони вільної торгівлі (ЗВТ) в рамках СНД розпочали переговори про підготовку Угоди про транзит трубопровідним транспортом, яка, зокрема, дасть Україні змогу дістати доступ до російської газотранспортної системи для здійснення прямих поставок газу з Туркменістану.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді України.

Перше засідання робочої групи з обговорення цього питання, повідомило джерело, відбулося наприкінці листопада 2012 року. Наступне призначено на лютий.

У роботі з підготовки Угоди про транзит трубопровідним транспортом, зазначив співрозмовник агентства, беруть участь всі країни - члени ЗВТ СНД.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі ст.7 Договору про ЗВТ СНД, зацікавлені сторони-учасниці Договору повинні вступити в переговори про розробку Угоди про транзит трубопровідним транспортом і завершити такі переговори протягом шести місяців після набрання Договором чинності.

Договір про створення Зони вільної торгівлі СНД (товарами) набув чинності наприкінці вересня 2012 р. після ратифікації парламентами Білорусі, Росії та України.

18 жовтня 2011 року Договір про ЗВТ СНГ було підписано в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД. Документ, зокрема, підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.