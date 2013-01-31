"Вугілля України" залучить у "Сбербанку Росії" кредит на 5,405 млн дол.

Оператор оптового ринку вугільної продукції державне підприємство «Вугілля України» залучить у "Дочірнього банку Сбербанку Росії» кредит у розмірі 5,405 млн дол.

Про це сказано в повідомленні про підсумки відповідних відкритих торгів, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кошти залучаються строком на один рік.

Акцепт пропозицій відбувся 29 січня 2013 року, кінцевий термін укладення договору - 28 лютого 2013

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України пропонує уряду ліквідувати державне підприємство «Вугілля України» до кінця 2016 року.

Згідно з проектом, з серпня поточного року Міненерговугілля зобов'язане було розробити механізм виконання учасниками оптового ринку вугільної продукції фінансових зобов'язань перед «Вугіллям України», а починаючи з четвертого кварталу цього року по аналогічний період 2014 дані зобов'язання повинні бути виконані.

Оптимізацію структури «Вугілля України» в міністерстві намітили на січень 2015 року, упорядкування майнових і фінансових питань підприємства - на квітень цього ж року.

До того ж наказ про ліквідацію «Вугілля України» Міненерговугілля пропонує видати в травні 2015 року, а завершити процес ліквідації - до кінця 2016 року.

Довідка УНІАН. ДП «Вугілля України» є оператором Оптового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично всього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що перебувають в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

«Дочірній банк Сбербанку Росії» (м. Київ) зареєстрований в червні 2001 року, є 100% дочірнім банком АБ «Сбербанк Російської Федерації» (м. Москва).

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