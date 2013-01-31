«Нафтогаз» надіслав «Газпрому» відповідь на претензію

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надіслала російському газовому монополістові «Газпром» відповідь на пред'явлений рахунок у розмірі 7 млрд дол., повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«30 січня 2013 року компанія «Нафтогаз України» надіслала відповідь ВАТ «Газпром». Всі питання, пов'язані з виконанням контракту, вирішуватимуться відповідно до його умов», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала у 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого застосовується умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, купив у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

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