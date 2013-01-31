«Центренерго» залучив в «Ощадбанку» 414 млн грн кредитних коштів

Енергетична компанія «Центренерго» залучила в державного «Ощадбанку» кредитні кошти на суму 414 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія залучила дві кредитні лінії з лімітами 364 млн грн і 50 млн грн строком на один рік.

Дата підписання договору - 25 січня 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року компанія «Центренерго» взяла кредит в «Ощадбанку» на суму 489 млн грн для реконструкції енергоблоку № 2 Трипільської ТЕС.

Державна енергокомпанія «Центренерго» експлуатує Вуглегірськ, Зміївську і Трипільську ТЕС (23 енергоблоки потужністю від 175 МВт до 800 МВт) сумарною встановленою потужністю 7550 МВт.

78,29% акцій «Центренерго» володіє НАК «Енергетична компанія України», інші 21,71% акцій компанії приватизовані, з них 2,33% володіють фізособи, 19,38% - юридичні особи, зокрема, 10% належать «Альфа -Банку».

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

100% акцій банку належать державі.