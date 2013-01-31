Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключено до мережі після ремонту

Перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції підключено до енергомережі після завершення капітального ремонту, повідомили УНІАН у прес-службі НАЕК «Енергоатом»

Згідно з повідомленням, енергоблок підключено до мережі 31 січня о 10 годині 55 хвилин.

Радіаційна обстановка на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не змінювалася, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 листопада 2012 року енергоблок № 1 Хмельницької АЕС був відключений від енергомережі для проведення капітального планового ремонту.

Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розташована на території Хмельницької області у місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключення в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України.

ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.