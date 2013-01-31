Кожара: Україна не оплачуватиме рахунок «Газпрому», а тарифи на ЖКП декому піднімуть

Україна не оплачуватиме рахунок в 7 млрд доларів, який "Газпром" пред'явив НАК «Нафтогаз України».

Як повідомляє The Wall Street Journal, про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара, який 30-31 січня перебуває з візитом в Брюсселі. (Переклад статті наводить сайт «Інопресса».)

За інформацією видання, Л.Кожара заявив, що Україна не оплачуватиме рахунок у 7 млрд доларів, який "Газпром" пред'явив державній енергетичній компанії країни. "Він попередив Росію, що, якщо вона збереже ціни на газ для України на колишньому рівні, то може в результаті втратити свій головний експортний ринок", - відзначає видання.

"Дводенний візит Кожари до Брюсселя почався наступного дня після прибуття до України делегації МВФ для підготовки переговорів щодо позиці", - повідомляють автори статті.

"Україна витрачає мільярди доларів щороку, перепродуючи російський газ споживачам за заниженими цінами. За твердженнями МВФ, скорочення цих субсидій послабить тиск на бюджет і сприятиме більш раціональному використанню енергії", - пише видання.

Автори публікації наводять думку аналітиків, які вважають, що пред'явлений "Газпромом" рахунок можна розглядати як спробу Кремля посилити тиск на Україну, яка багато місяців добивалася від нього зниження ціни на газ. Росія в обмін на це вимагала встановлення більш тісних економічних і політичних зв'язків.

"Газпром" виставив рахунок за кілька днів після того, як Україна підписала угоду з Shell на 10 млрд доларів для розробки родовищ сланцевого газу в країні, що стало новим кроком уряду до диверсифікації поставок енергоресурсів і відходу від російської залежності, нагадує видання.

"Проте, Л.Кожара наполягав на тому, що зв'язки України з Росією залишаться "сильними". За його словами, уряд сподівається улагодити з Москвою питання з поставок газу за закритими дверима", - пишуть автори статті.

Також, пише видання, "уряд України готовий підвищити тарифи на газ для деяких споживачів, заявив міністр закордонних справ країни, давши зрозуміти, що одну з головних перешкод на шляху укладення угоди з МВФ з нової позики може бути усунуто".

Як повідомляв УНІАН, 26 січня НАК «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 мільярдів доларів за газ, який Україна не купувала в 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» в 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосовано умову «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівлі газу.

Сьогодні, 31 січня, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що відправила російському газовому монополісту «Газпром» відповідь на пред'явлений рахунок у розмірі 7 млрд дол.

«30 січня 2013 року компанія «Нафтогаз України» направила відповідь ВАТ «Газпром». Всі питання, пов'язані з виконанням контракту, вирішуватимуться відповідно до його умов», - говориться в повідомленні.