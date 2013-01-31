Франція з 1 липня відключить підсвічування в містах у нічний час заради економії електроенергії

Влада Франції ухвалила рішення задля економії електроенергії і скорочення світлового забруднення з 1 липня відключити нічне підсвічування магазинів і офісних будівель, повідомляють європейські медіа з посиланням на рішення національного уряду.

З другого півріччя 2013 року власники всіх нежитлових будівель повинні будуть вимикати освітлення через годину після того, як приміщення покине останній співробітник. Усе зовнішнє підсвічування, а також вітрини повинні бути вимкнені до першої години ночі за місцевим часом.

Водночас для основних визначних пам'яток країни, включаючи, Ейфелеву вежу, зроблено виняток, повідомляє газета International Herald Tribune.

Місцевій владі також дозволено здійснювати освітлення різдвяних та інших свят.

За словами міністра охорони навколишнього середовища Дельфіна Бато, слова якого цитує Reuters, нові правила зроблять Францію першою в Європі країною, яка працює над запобіганням світлового забруднення, яке руйнує екосистеми і веде до порушення сну у людей.

Міністерство вважає, що новий закон врятує близько 2 терават/годин електроенергії на рік. Ця цифра еквівалентна річному споживанню електроенергії 750.000 родин.

Франція пишається нічними вогнями своїх міст. Мільйони туристів приходять в захват від новорічної ілюмінації на Єлисейських полях, разючого освітлення Ейфелевої вежі і яскравих вітрин великих універмагів Printemps і Galeries Lafayette.