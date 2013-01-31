«Донбасенерго» заплатила двом компаніям 144 млн грн за реконструкцію енергоблоку Старобешівської ТЕС

Державна енергопостачальна компанія «Донбасенерго» заплатила приватним компаніям «ДОНПРОМЕНЕРГО» (м. Донецьк) і «Східно-Український Енергетичний Союз» (м. Донецьк) 144 млн грн за реконструкцію енергоблоку №12 Старобешівської ТЕС.

Про це йдеться у повідомленні компанії «Донбасенерго», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, до переліку робіт з реконструкції енергоблоку входить розробка проектної документації, демонтаж і монтаж обладнання, пусконалагодження, а також поставка турбогенератора типу ТГВ-235-2У3.

Реконструкційні роботи проходитимуть із січня по грудень 2013 року.

Договір підписали 23 січня 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2012 року «Донбасенерго» залучило в «Ощадбанку» кредит на 460 млн грн.

«Донбасенерго» експлуатує дві теплові електростанції - Старобешівську та Слов'янську, сумарна потужність яких становить 2550 МВт.

Державі належать 85,77% акцій компанії, які передані в управління НАК «Енергетична компанія України».

«Донбасенерго» за 9 місяців 2012 р. збільшив чистий прибуток у 6 разів - до 305 млн грн.

Проектна встановлена ​​потужність Старобешівської ТЕС - 2300 МВт. Будівництво електростанції здійснювалося з 1958 по 1967 рік.