«Укртрансгаз» за реконструкцію компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз» заплатить 51 млн євро

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, заплатить німецькому концерну Ferrostaal Industrieanlagen GmbH 51,369 млн євро за реконструкцію компресорної станції «Бар» магістрального газопроводу «Союз».

Про це йдеться у повідомленні компанії «Укртрансгаз» на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Відповідно до тендерної документації, реалізація проекту з реконструкції компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз» проводиться з використанням позикових коштів Deutsche Bank AG.

Тендер проводиться за процедурою закупівлі в одного учасника.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з делегацією німецького концерну Ferrostaal, яка з літа 2012 року бере участь у модернізації ГТС, подякував Німеччині за підтримку модернізації української газотранспортної системи.

2 липня 2012 року НАК «Нафтогаз України» і компанія Ferrostaаl (Німеччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації обладнання магістрального газопроводу «Союз».

Документом передбачається модернізація обладнання на газокомпресорній станції «Бар» (Вінницька обл.) магістрального газопроводу «Союз».

Метою даного проекту реконструкції є продовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження обсягів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні устаткування і підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.

11 грудня 2012 року «Укртрансгаз» і Deutsche Bank підписали угоду про відкриття кредитної лінії в розмірі 53,5 млн євро для модернізації компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз».

Довідка УНІАН. Магістральний газопровід «Союз» (Оренбург-держкордон) побудований за часів СРСР у 1975-1978 рр.. спільно з Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею та Чехословаччиною. Проектна потужність газопроводу становить 26 млрд кубометрів на рік, проектний тиск - 7,5 МПа; довжина по території України - 1568,5 км. На газопроводі знаходиться 12 компресорних станцій. Компресорна станція «Бар» газопроводу «Союз» була введена в експлуатацію в 1979 році, має 7 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 70 тис. кВт.

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