Ціна нафти росте на статистиці зі США

На світових торгах у п'ятницю, 1 лютого, ціни на нафту ростуть на тлі статданих із США.

Так, ціна березневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil вже підвищилася на 0,29 долара, або на 0,25%, - до 115,84 долара за барель.

Вартість березневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,04 долара, або на 0,04%, - до 97,53 долара за барель, передає Bloomberg.

Міністерство праці США напередодні повідомило, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 27 січня, збільшилася на 38 тисяч і cтановила 368 тис. До того ж аналітики чекали зростання заявок лише на 21 тисячу - до 351 тисячі.

Водночас інвесторів порадували дані з витрат і доходів споживачів у США за грудень минулого року. Витрати збільшилися порівняно з листопадом на 0,2%, доходи - на 2,6% при прогнозі зростання на 0,3% і 0,8%, відповідно.