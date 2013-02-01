Литовську компанію Lietuvos dujos, яка пов'язана з "Газпромом", знову обшукали

31 січня офіс литовської газової компанії Lietuvos dujos обшукали, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Delfi.lt.

Двом її співробітникам вручили «повідомлення про підозри».

Обшуки, за інформацією порталу, проводилися у зв'язку з розслідуванням справи, в рамках якої представників компанії підозрюють в шахрайстві та підробці документів (як уточнюється, справа пов'язана з подачею даних до Державної комісії з цін та енергетики).

Слідство почалося в листопаді 2012 року. Ним займаються прокуратура та Служба з розслідування фінансових злочинів.

Lietuvos dujos займається постачаннями газу до Литви. Основними співвласниками компанії є «Газпром» (йому належить частка в 37,1 відсотка), E.ON (38,9 відсотка) і литовський фонд державного майна (17,7 відсотка).

Раніше, у 2011 році в Lietuvos dujos також проводилися обшуки. Вони пройшли в Литві та низці інших європейських країн, в яких працюють пов'язані з «Газпромом» компанії, у рамках розслідування Єврокомісії, запідозривши постачальників газу в порушенні антимонопольного законодавства.

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