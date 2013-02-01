Стокгольмський арбітраж відмовився коментувати мирову угоду між Україною і Vanco

Стокгольмський арбітражний суд відмовився коментувати мирову угоду між Україною і компанією Vanco, про яку раніше на поточному тижні повідомив міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков, посилаючись на конфіденційність інформації.

Про це йдеться у повідомленні Стокгольмського арбітражного суду, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Ми не в змозі ні підтвердити, ні спростувати інформацію, оскільки маємо строгу політику конфіденційності», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня 2013 міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков повідомив журналістам, що Стокгольмський арбітраж наприкінці грудня 2012 затвердив мирову угоду між Vanco та державою Україна, відзначивши, що в процесі укладення цієї угоди ніяких перепоступок прав та обов'язків не було.

14 січня 2013 комісія із захисту конкуренції Республіки Сербія надала дозвіл найбільшому енергохолдингу України ДТЕК на придбання компанії Vanco Ukraine (Британські Віргінські острови).

У 2006 році компанія Vanсo International Ltd виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов'язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska, яку контролюють у рівних частках Vanco International, ДТЕК, Shadowlight Investments Limited бізнесмена Євгена Новицького, а також компанія Integrum Technologies Limited.

Нагадаємо, що 25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді і почали переговори з метою мирного врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.

У липні 2011 року уряд оприлюднив розпорядження від 11 квітня 2011 р. Про схвалення Кабінетом Міністрів Мирової угоди між державою Україна та компанією Vanco Prуckerchenska Ltd.

Документом Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції доручено визначити уповноважених осіб для підписання Мирової угоди.

Крім того, комісії доручено після винесення Арбітражним трибуналом при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма рішення на узгоджених умовах забезпечити внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією Vanсo International Ltd згідно з Мировою угодою.