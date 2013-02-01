Україна активізує діалог з Німеччиною щодо реверсних поставок газу з Європи

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький і посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістоф Вайл обговорили реверсні поставки газу з Європи, повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля.

Згідно з повідомленням зокрема йшлося про співробітництво України з німецьким газовим трейдером - компанією RWE.

«Наприкінці зустрічі сторони домовилися вести постійний діалог у напрямку двосторонніх відносин енергетичного сектора», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв раніше УНІАН, німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, коли країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, - 56 млн куб. м газу.

Компанія «Нафтогаз України» не коментує результати імпорту газу з Європи в 2012 році.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується в німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу й скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.

Також за заявами голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна, компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від компанії RWE й приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.