Україна активізує діалог з Німеччиною щодо реверсних поставок газу з Європи
Міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький і посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістоф Вайл обговорили реверсні поставки газу з Європи, повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля.
Згідно з повідомленням зокрема йшлося про співробітництво України з німецьким газовим трейдером - компанією RWE.
«Наприкінці зустрічі сторони домовилися вести постійний діалог у напрямку двосторонніх відносин енергетичного сектора», - сказано в повідомленні.
Як повідомляв раніше УНІАН, німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року - першого року, коли країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, - 56 млн куб. м газу.
Компанія «Нафтогаз України» не коментує результати імпорту газу з Європи в 2012 році.
Нагадаємо, що з 1 листопада 2012 року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується в німецької компанії RWE й поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.
У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу й скоротити його закупівлі в Росії до 20 млрд куб. м.
Також за заявами голови правління «Нафтогазу» Євгена Бакуліна, компанія «Нафтогаз України» очікує збільшення поставок газу від компанії RWE й приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.
НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.